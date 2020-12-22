Lübnan'daki Noel etkinliklerinde Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölen itfaiyeciler unutulmadı
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Lübnan'daki Noel etkinliklerinde Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölen itfaiyeciler unutulmadı

22.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:13
Lübnan'daki Noel etkinliklerinde Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölen itfaiyeciler unutulmadı

Lübnan'daki Noel etkinliklerinde Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren kahraman itfaiyeciler unutulmadı.

Lübnan'daki Noel etkinliklerinde Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren kahraman itfaiyeciler unutulmadı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı ve Noel Bayramı dolayısıyla, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda çıkan yangını söndürmeye çalıştıkları sırada meydana gelen büyük patlamada hayatını kaybeden itfaiye erlerini anmak için liman bölgesine dev bir çam ağacı yerleştirdi.

Bir itfaiye aracına monte edilen dev çam ağacı, itfaiyecilerin giydiği kıyafetler ve yangın söndürme çalışmaları sırasında kullandığı aletlerle süslendi.

Işıklandırılan dev çam ağacı, 190'dan fazla kişinin öldüğü ve 6 bini aşkın kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'na yakın bir noktaya yerleştirildi.

Sivil Savunma Müdürü Rimun Hattar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette çok sayıda masum insanla birlikte hayatlarını kaybeden kahraman itfaiyecilerin unutulmayacağını ifade etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta yüklü miktarda patlayıcı madde bulunan bir depoda yangın çıkmıştı.

Beyrut İtfaiyesi ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmiş, 1'i kadın 9 itfaiye görevlisi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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