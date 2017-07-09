Lübnan'daki Mültecilere Yönelik Uygulamalara Protesto

Beyoğlu'nda bir grup, Lübnan'daki Suriyeli mültecilere yönelik uygulamaları protesto etti.



Suriyeli Dernekler Federasyonu adı altında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu üyeleri, Galatasaray Lisesi önünde toplandı.



Çeşitli pankartlar, dövizler taşıyan ve sloganlar atan gruptakiler adına konuşan platform başkanı Vesil Hilmi, Lübnan'ın Arsal kentinde Suriyeli mültecilere yönelik vahşet yaşatıldığını belirtti.



Bu kentteki Suriyeli mültecilerin her köşede dağıtıldığını ve Lübnan'da misafir olan savaş mağduru insanlara yönelik keyfi tutuklamaların başladığını ifade eden Hilmi, "Arsal'da kalanlar, Lübnan Ordusu ve Hizbullah milisleri tarafından saldırılara maruz kalıyor. Suriye'deki iç savaş cehenneminden kaçan masum mülteciler bile bu Hizbullah'ın saldırılarından kaçamadılar." dedi.



Her yaşta sığınmacının baskılara maruz kaldığını, korkutulduğunu ve insan hakları ihlallerine uğradığını dile getiren Hilmi, öldürülen pek çok kişinin olduğunu isim vererek anlattı. Vesil Hilmi, "Kampta kalan yaşlılarla 18 yaşındaki küçükler esir alındı. Bazı yetişkin erkekler ise kamptan çıkartıldı. Kampta bazı çadır ve odalara zarar verildi. Maalesef bu hadise karşısında insan hakları örgütleri tepkisiz kaldılar. Birleşmiş Milletler ve bütün insan hakları örgütlerinden isteğimiz şudur: Sorumluluğunuz gereği kanlı şiddeti durdurmak için acil karar alın. Suçsuz mültecilere yönelik yapılan eylemler nedeniyle suç işleyen Lübnan ordusundan hesap sorun." şeklinde konuştu. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.