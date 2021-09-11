Lübnan'daki mülteci kamplarında Filistinli tutuklulara destek gösterileri düzenlendi - Haberler
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Lübnan'daki mülteci kamplarında Filistinli tutuklulara destek gösterileri düzenlendi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Lübnan'daki mülteci kamplarında Filistinli tutuklulara destek gösterileri düzenlendi

Lübnan'ın pek çok kentindeki Filistin mülteci kamplarında düzenlenen gösterilerde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek verildi.

Lübnan'ın pek çok kentindeki Filistin mülteci kamplarında düzenlenen gösterilerde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek verildi.

Lübnan'daki Filistinli grupların çağrısı üzerine güneydeki Sur, Sayda, başkent Beyrut ve kuzeydeki Trablus'taki mülteci kamplarından çok sayıda kişi Filistinli tutuklulara destek için sokağa indi.

Sayda kentindeki Ayn el-Hulve Mülteci Kampı'nda, İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesinden kaçan Filistinli tutuklulara destek için geniş katılımlı gösteri yapıldı.

Sur kentindeki gösterilerin adresi ise Er-Reşidiyye, El-Bus, El-Burc eş-Şemali mülteci kampları oldu. Gösterilerde, hapisten kaçan Filistinli tutukluların korunması istendi.

Güneydeki El-Harrub bölgesinde de benzer gösteriler düzenlendi.

Başkentteki Burcu'l Beracine Mülteci Kampı'nda düzenlenen ve çok sayıda kişinin katıldığı gösteride konuşan Lübnan'daki İslami Cihad Hareketi liderlerinden Ebu Visam Munevver, hapishaneden kaçan Filistinli tutukluları övdü ve halen İsrail hapishanelerindeki tutukluların en ağır işkencelere maruz kaldığını ifade etti.

Ülkenin kuzey kesimindeki Barid Nehri ve El-Bedavi Mülteci kamplarında düzenlenen gösterilerde de hapishaneden kaçan Filistinlilerin resimleri taşındı.

Trablus'ta ise "Arap Nasırcılar" hareketinin binası önünde düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik izlediği cezalandırma politikasına tepki gösterildi.

Lübnan'da 12 mülteci kampında yaklaşık 200 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

İsrail Polisinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Filistinli 6 firariden ikisinin kuzeydeki Nasıra kentinin güney batısında yer alan El-Kafza Dağı (?Mount Precipice) çevresinde yakalandığı belirtilmişti.

Ne olmuştu

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan'daki mülteci kamplarında Filistinli tutuklulara destek gösterileri düzenlendi - Haberler
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