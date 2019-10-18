Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

18.10.2019 12:28

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle dün akşam başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülke genelinde devam ediyor.

Hükümetin iletişime getirdiği yeni vergiler kapsamında sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulaması kullanıcılarına aylık 6 dolar gibi bir ücretin uygulanacağına dair basında çıkan haberler üzerine dün akşam, "Hesap sorma zamanı geldi" ve "Lübnan direniyor" sloganlarıyla hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

Gösteriler, başkent Beyrut'un yanı sıra ülkenin kuzeyi, güneyi ve doğusundaki bölgelerde yoğunlaştı. Eylemcilerin gösteriler sırasında kamu mallarına da zarar verdiği görüldü.

Gösterilerde güvenlik güçlerinden 60 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ifade özgürlüğüne her türlü saygının gösterileceği ancak güvenlik güçlerine saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerindeki protestolar sebebiyle 60 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Bakana Kurulu Toplantısı iptal edildi

Başbakan Saad el-Hariri'nin dün akşam gösterilerin başlaması üzerine Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Bakanlar Kurulunun, bugün Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacağı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ise Başbakan Hariri'nin söz konusu Bakanlar Kurulu toplantısını iptal ettiğini açıkladı.

2 kişi yaşamını yitirmişti

Lübnan'da, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak dün akşamdan itibaren gösteriler düzenleniyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un şehir merkezinde yer alan Riyad Sulh Meydanı'nda hükümeti protesto eden eylemcilerin yollarda yaktığı ateşin bir binaya sıçradığı ifade edilmişti. Çıkan yangın sonucu binada bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Öte yandan aralarında ABD ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu bazı yabancı temsilcilikler, vatandaşlarına gösterilerin olduğu bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA