Lübnan'daki Hizbullah ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine saldırısını kınadı

30.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:58

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Lübnan merkezli örgütten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin dün İran destekli Haşdi Şabi'nin üslerine yaptığı saldırıların, Irak'ın egemenliğinin yanı sıra ülkenin güven ve istikrarını hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bahsi geçen saldırılar "acımasız ve haince" şeklinde nitelendirilerek, en güçlü biçimde kınandığı kaydedildi.

ABD yönetiminin Irak'ta terör örgütü DEAŞ ve radikal unsurlarla mücadele edebilecek vurucu güçleri hedef almak istediği öne sürülen Hizbullah açıklamasında, Washington'un söz konusu örgütleri kendi bölgesel planları çerçevesinde desteklediği iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığı, dün, Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı da söz konusu örgütün Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevkisine ABD tarafından üç hava saldırısı gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi de yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Enbar'daki askeri üslerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak da bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

Kaynak: AA