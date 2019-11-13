Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" müziği damga vurdu

13.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:13

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden gösterilere "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziği damga vurdu.

Kaynak: AA