Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" müziği damga vurdu
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Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" müziği damga vurdu

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden gösterilere "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziği damga vurdu.

13.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:13

'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden gösterilere "" dizisinin müziği damga vurdu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" müziği damga vurdu
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