Lübnan'daki gösterilerde ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı
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Lübnan'daki gösterilerde ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde düzenlenen gösterilerde askerlerle gösterciler arasında yaşanan arbedede ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Lübnan'daki gösterilerde ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı
28.04.2020 03:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 03:02

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde düzenlenen gösterilerde askerlerle gösterciler arasında yaşanan arbedede ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle iyiden iyiye kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek için Nur Meydanı'nda toplanan yüzlerce genç hükümet karşıtı sloganlar attı.

Askerler, orduya ait bir aracı ateşe veren ve milletvekili Faysal Kerami'nin evine doğru yürümeye kalkışan göstericileri dağıtmak için havaya ateş açıp göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Nur Meydanı çevresindeki sokaklarda polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Trablusşam'ın ticaret merkezinde ise bir grup gösterici Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini ve fiyat artışlarını kınayan sloganlar atarak bazı bankaların camlarını kırdı ve bankaları ateşe vermeye çalıştı.

Bankalar Cemiyeti, Trablusşam'daki şubelerini kapattı

Trablusşam'daki gösteriler sırasında banka şubelerinin zarar görmesinin ardından Lübnan Bankalar Cemiyeti de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, banka memurları ile müşterilerin can güvenliğinin korunması amacıyla ve güvenlik yeniden kontrol altına alınıncaya kadar kentteki tüm banka şubeleri ile merkez binalarının kapatılacağı belirtildi.

Ordunun açıklaması

Ordudan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Abdulhamid Kerami Meydanı'nda yaşanan gösteriler sırasında bazı kişilerin kamu ve özel mülke saldırdığı ve banka şubelerini ateşe verdiği kaydedildi.

Açıklamada, orduya ait askeri bir araç ile bir devriye aracının molotofkokteyli ile hedef alındığı ve bazı askerlerin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Vatandaşlara ve göstericilere sokaklardan çekilme ve meydanları boşaltma çağrısı yapılan açıklamada, güvenlik ve istikrarı ihlal eden hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Gösteriler diğer kentlerde de sürdü

Trablusşam'ın yanı sıra başkent Beyrut'ta da onlarca kişi El-Hamra Caddesi'ndeki Lübnan Bankası önünde toplanarak hükümetin ekonomi politikası aleyhinde sloganlar attı. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Güneydeki Sayda kentinde ise Lübnan Bankası şubesi yönünde yürüyüş düzenlendi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liraya işlem görüyor.

Kaynak: AA

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