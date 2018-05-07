Ortadoğu'nun Dengelerini Değiştirecek Gelişme! Direniş'e Vefa ittifakı Zafer Kazandı

Lübnan'da dün düzenlenen seçimlerde ABD ve İsrail'in uluslararası platformda terörist örgüt olarak tanımladığı Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş'e Vefa ittifakı zafer kazandı. Lübnan İçişleri Bakanlığı, 9 yıl aradan sonra gerçekleştirilen genel seçimlere katılım oranını yüzde 49,2 olarak açıkladı.

HARİRİ'NİN PARTİSİ AĞIR YENİLGİ ALDI

El Meyadin televizyonunun haberine bugün yapılan Lübnan seçimlerinde Hizbullah ve müttefikleri büyük bir zafer kazanırken, Başbakan Saad Hariri'nin liderlik ettiği el-Mustakbel partisi ağır bir yenilgi aldı.

DİRENİŞ'E VEFA VE EMEL, ZAFER KUTLAMALARI YAPIYOR

İlk sonuçların ardından Direniş'e vefa ve Emel taraftarlarının uzun araç konvoyları oluşturarak zafer kutlamaları yaptığı bildirildi.

9 YIL SONRA İLK SEÇİM YAPILDI

Lübnan'da en son 2009'da genel seçimler yapılmış, Suriye krizinin yarattığı güvenlik sorunları nedeniyle aradan geçen 9 yıla rağmen seçim yapılamamıştı.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 49'DA KALDI

Seçimler başlamadan önce 15 seçim bölgesinde yapılacak seçimlerde seçmen yeterliliğine sahip 3 milyon 700 bin kişinin oy kullanacağı açıklanmıştı; ancak Lübnan İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre katılım yüzde 49'da kaldı.

HİZBULLAH'IN ADAY GÖSTERDİĞİ 13 KİŞİ MECLİSE GİRDİ

Lübnan parlamentosundaki 128 sandalye için 597 adayın yarıştığı seçimlerde ulaşan ilk haberlere göre Hizbullah'ın aday gösterdiği 13 kişinin tamamı meclise girdi.

DIŞİŞLERİ: MEMNUNİYET VERİCİ

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da 9 yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerin sükunet içinde tamamlanmış olmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'da 9 yıl aradan sonra bugün yapılan genel seçimlerin sükunet içinde tamamlanmış olmasından duyulan memnuniyet belirtilerek, "Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını; Lübnan halkını kucaklayan bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz. Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve Hükümetini her alanda desteklemeyi sürdürecektir" denildi.