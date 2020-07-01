Lübnan'daki Filistinli mülteciler, İsrail'in ilhak planını protesto etti Lübnan'daki Filistinli mülteciler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak planını, genel grevle protesto etti.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak planını, genel grevle protesto etti.

İsrail'in ilhak planını protesto amacıyla başkent Beyrut ve diğer bölgelerdeki kamplarda genel greve gidildi.

Beyrut şehir merkezinde yer alan Mar İlyas Mülteci Kampı'nda bir araya gelen onlarca Filistinli, "Batı Şeria'yı işgalcilere bırakmayacağız" yazılı pankartlarla Filistin bayrakları taşıyarak söz konusu ilhak planını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Ülkedeki Filistinlilere ev sahipliği 12 kamptan biri olan Sayda kentindeki Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda düzenlenen eylemde de İsrail'in ilhak planı protesto edildi.

Hamas'ın Lübnan'daki siyasi ilişkilerden sorumlu yetkililerinden Abdulmecid Avaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kamplarda düzenlediğimiz protestolarla Filistin topraklarının çalınması planını reddettiğimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

Filistinlilerin bugün ulusal bir duruş sergilediklerine işaret eden Avaz, Filistinli grupların da planla ulusal mücadele için birlik olmaları gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 480 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı ifade ediliyor.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis da bugün yaptığı açıklamada, ilhak planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA