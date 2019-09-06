Lübnan'daki Filistinli mülteciler gösterilere devam ediyor

06.09.2019 22:28

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, Çalışma Bakanlığının "çalışma izni" almalarını zorunlu kılan kararını ülkenin güneyindeki Filistin mülteci kamplarında protesto etti.

Sekizinci haftasına giren gösterilerin bugünkü adresi Sayda kenti ile Ayn el-Hilve Mülteci Kampı oldu. Filistin Ortak Çalışma heyeti, Halk Komiteleri ve Halk Hareketi tarafından düzenlenen gösteride, hem "çalışma izni" kararı hem de İsrail yönetiminin, El-Halil kentindeki İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi.

Gösteride Filistin bayrakları taşındı ve Filistinlilere onurlu yaşam temin edilmesi yönünde sloganlar atıldı. Göstericiler ayrıca, uluslararası topluma, İsrail'in Filistin'deki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurması çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Filistin Alimler Birliği Başkanı Bessam Kayid de burada yaptığı açıklamada, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan'ı Filistin halkına destek olmaya çağırdı.

Kayid, Çalışma Bakanlığı kararından dönünceye ve Filistin halkının sosyal haklarını tanıyıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün El-Halil kentine provokatif bir ziyaret gerçekleştirmiş, kentteki Harem-i İbrahim Camisi'ne de girmişti.

Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı"

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasındaki yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu.

Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan işletmelerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerdeki çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Ancak Filistinliler söz konusu plan kapsamında diğer yabancılar gibi kendilerinden de "çalışma izni" istenmesini "mülteci" statülerini etkilediği gerekçesiyle protesto ediyor.

Lübnan'da 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA