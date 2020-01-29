Lübnan'daki Filistin kamplarında ABD'nin sözde barış planına öfke günü

29.01.2020 03:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 03:20

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planına karşı bugünü "öfke ve grev günü" ilan etti.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin ve İsrail arasındaki sözde barış planı açıklamasına karşı gösteri ve yürüyüşler yaptı.

Söz konusu planı kabul etmeyeceklerini ifade eden Filistinli mülteciler, "öfke ve grev günü" olarak duyurdukları bugün de protesto eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

"Kudüs, bu halkın inancının bir parçasıdır"

Hamas'ın Lübnan'daki yetkililerinden Abdulmecid Avad, ABD'nin sözde barış planının Filistin davasına karşı ilk olmadığı gibi sonuncu komplo da olmayacağını söyledi.

Filistin halkının tüm kesimleriyle sözde planla mücadele için tek ses olduklarını aktaran Avad, Müslümanlar başta olmak üzere dünyadaki tüm özgür insanların, Filistin halkı ve adil davasından yana tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Mülteci kamplarındaki gösteri ve yürüyüşleri hatırlatan Avad, "Bugün de Lübnan'daki Filistinlilerin kaldığı kamp ve mahallelerde öfke ve grev günü olacak. Bu bağlamda düzenlenecek öfke yürüyüşlerinde, Filistinliler içeride ve dışarıda tek millet olduklarını ve 1948 yılında zorla çıkarıldıkları vatanlarına dönüş haklarından vazgeçmeyeceklerini dillendirecekler." diye konuştu.

Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planıyla Filistin halkının topraklarına geri dönüş hakkının ellerinden alınmaya çalışıldığını belirten Avad, Filistinli mültecilerin gerçekleştireceği yürüyüşlerde, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aldığı kararların hiçbir değeri olmadığını ve kendi topraklarına dönme haklarına dair güçlü bir mesaj verileceğini kaydetti.

Avad, "Filistin ve Kudüs, bu halkın inancının bir parçasıdır. Her türlü bedele rağmen direneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu plan hayata geçirilmeyecek"

İslami Cihad Hareketi Lübnan Sorumlusu İhsan Ataya ise Filistin davasını bitirme girişimi olarak nitelendirdiği sözde Orta Doğu barış planın açıklanmasının ardından, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında başlayan protestoların süreceğini belirtti.

Ataya, İslami Cihad Hareketi'nin bahsi geçen sözde barış planına yaklaşımıyla ilgili, "Bu plan hayata geçirilmeyecek, geçirilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." dedi.

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının tümünde bugün "öfke ve grev günü" olacağını dile getiren Ataya, Trump ve müttefiki Netanyahu'nun planına karşı tepkilerini ortaya koymak üzere Filistinli grupların yetkilileri olarak bir araya gelecekleri bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA