Lübnan'daki evcil hayvanlar, ekonomik kriz nedeniyle sokağa bırakılma tehlikesiyle karşı karşıya

Lübnan'daki evcil hayvan sahipleri ve bakımevleri, ülkede 3 yıldır süren ekonomik kriz nedeniyle hayvanların masraflarını karşılayamaz hale geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki hayvanseverler, tamamı yurt dışından ithal edilen temel besin gıdaları ve ilaçların fiyatındaki ciddi artışlar nedeniyle yıllardır baktıkları kedi ve köpeklerini bakımevlerine vermek istiyor.

Ancak bakımevleri de azalan maddi yardımlar, artan masraflar ve vatandaşların hayvanları sahiplenmemesi gibi nedenlerle benzer sıkıntıları yaşıyor.

Beyrut'taki hayvanseverler ve bakımevi sahipleri yaşadıkları sorunlara ilişkin AA muhabirine konuştu.

Hamra semtinde ikamet eden ve devlet memuru 50 yaşındaki Menal Tarık, yıllardır evinde kedi besliyor.

Kiracı olduğunu ve maaşının da 50 dolar civarında olduğunu aktaran Tarık, 11 kediye bakmanın artık kendisi için ciddi bir külfet haline geldiğini söyledi.

Ekonomik kriz nedeniyle kedilerin masraflarını karşılayamadığını ifade eden Tarık, "Dolar kurunun yükselmesi ithal olması nedeniyle kedi mamalarının da zamlanmasına neden oldu. Aylık ortalama 750 bin Lübnan lirası (yaklaşık 30 dolar) mama masrafı oluyor. Bir de bazen veterinere götürmemiz gerekiyor." dedi.

Tarık, kedileri evcil olması nedeniyle sokağa bırakamadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Başkent Beyrut ve Lübnan genelindeki hayvan koruma merkezleriyle irtibata geçip evdeki kedileri sahiplenebilirler mi? diye sorduk. Mevcut kriz nedeniyle çok zor olduğunu söylediler.

Evcil hayvanları seven akrabalarımızla da konuştuk. Onlar da besledikleri hayvanlarını başkalarına vermek istediklerini söyledi. Biz de şu anda ne yapacağımızı şaşırdık. Onları çok seviyorum."

Sokağa bırakılan hayvanların sayısında ciddi artış var

Lübnan'ın en büyük hayvan bakımevlerinden BETA, sokağa bırakılan evcil hayvanların tedavisini ve bakımını üstleniyor.

BETA Başkan Yardımcısı Helena Hüseyni, ülkedeki mevcut ekonomik kriz nedeniyle kişilerin hayvanlarını sokağa veya veterinere terk ettiğini söyledi.

Evcil hayvanların sokakta ciddi tehlikelerle karşılaştığını aktaran Hüseyni, "Bunlar sokaklarda doğup büyümedikleri için sokağa atıldıklarında hayatta kalamıyor." dedi.

Hüseyni, sokağa bırakılan hayvanların "aç kalma, araç çarpması, darbedilme ve silahla yaralanma" gibi ciddi tehlikelere maruz kaldığını aktardı.

Halihazırda birkaç krizle aynı anda mücadele ettiklerini belirten Hüseyni, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yerel fon desteğimiz kesildi. Ülke içinde hayvan sahiplenme olayı da neredeyse bitti. Yıllar önce bizden köpek alan kişiler şimdi geri getirmek istiyor. Bazen de aileler bizden mama istiyor.

Hayvanlarından kurtulmak isteyen insanlar sürekli merkezimizi arıyor. Günlük ortalama 50-60 çağrı geliyor. Genellikle acil duruma yetişebiliyoruz. Mesela bir köpeğe araç çarpmış veya bir şekilde yaralanmışsa gidip müdahale ediyoruz."

Kovid-19 nedeniyle uçak seferlerinin askıya alınmasının yurt dışından hayvan sahiplenmeyi de engellediğini belirten Hüseyni, "Kanada, ABD ve Avrupa'ya köpek gönderiyorduk. Oradaki merkezler üzerinden köpeği sahiplenmek isteyenlere uçakla ulaştırıyorduk. Ancak Kovid-19 kısıtlamaları bunun da önünü kapattı. Krizden önce köpek sahiplenen çoktu şu anda hiç yok." diye konuştu.

Hüseyni, merkezin aylık masrafına dair ise "Şu anda merkezimizde yaklaşık 850 köpek, 250 kedi, 4 at, 2 maymun ve 2 eşek var. Aylık yaklaşık 15 bin dolar sadece gıda masrafımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezini arayanların çoğu hayvanlarını teslim etmek istiyor

Beyrut'ta 4 katlı bir binayı tamamen kedi evine dönüştüren "Lebanon's Animal" adlı merkez de ekonomik krizden ciddi etkilenen bakımevleri arasında.

Merkezlerinde yaklaşık 100 kedi bulunduğunu belirten bakımevi görevlisi Rim Sadık, dışarıda araba çarpan veya yaralanan kedileri burada tedavi ettiklerini söyledi.

"Daha önce haftada 2-3 kedi sahiplendiriyorduk." diyen Sadık, "Şu anda aylık 1-2 kedi sahipleniliyor. Çağrı merkezimize gelen taleplerin yüzde 80'inin başında evcil hayvanlarının teslim edilmesi veya merkezlere bırakılması talebi geliyor." dedi.

Merkezin finansal işlerinden sorumlu Regina Seman da "Lübnan ve yurt dışından bizlere finansal destek sunan kişilerin parası elimize ulaşamıyor. Banka bize resmi kurdan ödeme yapıyor ve bu da işimize yaramıyor." ifadelerini kullandı.

Seman, "Doların artması, finansal desteğin bitmesi ve mama fiyatlarındaki ciddi artış nedeniyle sıkıntılar içindeyiz. Aynı zamanda Lübnan'da bize destek veren birçok taraf ekonomik kriz nedeniyle artık bu desteği de kesti." diye konuştu.