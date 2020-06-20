Lübnan'daki ekonomik kriz Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartlarını zorlaştırdı
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Lübnan'daki ekonomik kriz Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartlarını zorlaştırdı

Lübnan'da uzun yıllardan beri birçok temel haktan yoksun yaşayan Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartları, ülkedeki ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da zorlaştı.

20.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:02

Lübnan'da uzun yıllardan beri birçok temel haktan yoksun yaşayan Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartları, ülkedeki ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da zorlaştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için geçen ay Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladı.

Koronavirüs salgınıyla daha da kötüleşen ekonomik kriz, yerel para biriminin dolar karşısında her geçen gün değer kaybetmesi ve gıda ürünlerinin büyük oranda ithal olması nedeniyle hayat pahalılığı ve yoksulluğun artmasına yol açtı.

Bu durum, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 72 yıldan beri birçok temel insani haktan yoksun olarak Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler ile yaklaşık 10 yıldır ülkelerindeki iç savaştan kaçmak zorunda kalan Suriyeli mültecileri doğrudan etkiledi.

Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mülteciler, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle ülkedeki mevcut ekonomik kriz gölgesinde yaşadıkları sorunları AA'ya anlattı.

"Lübnan'da mülteciler için bir felaket durumu söz konusu"

Lübnan'daki Filistinli Gençler Heyeti Genel Koordinatörü Muaviye Heysem Ebu Hamide, 72 yıldan beri vatanlarından uzaklarda yaşayan Filistinlilerin dünyadaki en eski mülteciler olduğuna dikkati çekti.

Filistinli mültecilerin durumunu "felaket" olarak tanımlayan Ebu Hamide, "Filistinli mülteci, en eski mülteci olması ve koruma altında olmaması nedeniyle dünyadaki diğer mültecilerden farklıdır. Biz aktivistler olarak da Filistinli mültecilerin bulunduğu ülkeden diğer bir ülkeye gitme yönündeki taleplerinin gerçekleşmesi için birtakım çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Ebu Hamide, Filistinli mültecilerin ikamet ettiği bölgelerin Lübnan gibi yoğun nüfusa sahip ülkeler olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla her mülteci de ülkeye yük olmuş oluyor. Lübnan'da eskiden beri var olan Filistinli mültecilerin ardından Suriyeli mültecilerin de gelmesiyle bir felaket durumu söz konusu." diye konuştu.

"Dünyadaki diğer mülteciler gibi ayrımcılığa maruz kalıyorum"

Lübnan'daki Filistinli mültecilerden Sacide Osman, ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyerek şunları dile getirdi:

"Dünyadaki diğer birçok farklı millet gibi ben de Lübnan'da Filistinli mülteci statüsüyle ayrımcılığa maruz kalıyorum. Vatanımızdan uzak yaşama üzüntüsüyle birlikte yoksulluk ve hak ihlalleriyle karşı karşıyayız. Yaşadığımız bu sıkıntılardan dolayı da tutku ve hayallerimin peşinde gidemiyorum."

Diğer bir Filistinli mülteci Ebu Sacid de Lübnan'da hem devlet, hem Filistin yönetimi hem de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından ihmal edildiklerini savundu.

Ebu Sacid, Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı tüm kampların büyük oranda ihmal edildiğini aktardı.

Ekonomik kriz ve Kovid-19'dan sonra hayat daha da zorlaştı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler de ülkedeki mevcut ekonomik krizin yanı sıra Kovid-19 salgınının yol açtığı sorunların hayatı daha da zorlaştırdığından şikayet ediyor.

Suriyeli 20 yaşındaki Muhammed Samed, kendisinin de Lübnan'daki diğer tüm mülteciler gibi temel haklara sahip olmadığını söyledi.

Kampta çadırlarını kurdukları arazi sahibine yıllık 2 milyon Lübnan lirası (1300 dolar) kira ödediklerini aktaran Samed, elektrik faturası için ise aylık 60-70 bin lira (yaklaşık 50 dolar) ödeme yaptıklarını ve kendilerine yardımcı olacak kimsenin olmadığını dile getirdi.

Suriyeli mültecilerden Salim İzzet ise Lübnan'da ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını dolayısıyla iş imkanlarının kalmadığını ve dolayısıyla hayatın daha da kötüleştiğini ifade etti.

İş bulan mültecilerin gün boyu düşük ücretle çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan İzzet, "İş bulamayan ve geçinemeyen Suriyeli mülteciler var. BM'nin bazı mültecilere yaptığı aylık yardımlar 60 bin Lübnan lirası, bu da temel ihtiyaçları dahi karşılamıyor." dedi.

Suriyeli 50 yaşındaki Ummu Enis Salih de ekonomik krizle birlikte Lübnan yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybettiğini hatırlatarak, "Yeme ve içmenin yanı sıra harcamalarımız oldukça çok. Çalışıyoruz ancak dolar krizi nedeniyle alım gücü oldukça düştü." diye konuştu.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartlarını zorlaştırdı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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