Lübnan'daki Cemaati İslami'den 'Türkiye deneyiminden ve modelinden ilham alma' çağrısı - Haberler
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Lübnan'daki Cemaati İslami'den "Türkiye deneyiminden ve modelinden ilham alma" çağrısı

AA / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel
Lübnan'daki Cemaati İslami'den

Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaati İslami'nin Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi, Lübnanlılara "Türkiye deneyiminden ve modelinden ilham alma" çağrısında bulundu.

Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaati İslami'nin Genel Sekreteri Azzam el-Eyyubi, Lübnanlılara "Türkiye deneyiminden ve modelinden ilham alma" çağrısında bulundu.

Eğitim ve Araştırma Forumu tarafından düzenlenen video konferansa katılan Eyyubi, "Türkiye'nin yükselişi ve Lübnan'daki Sünni toplumuna etkisi" başlıklı bir konuşma yaptı.

Eyyubi, "Lübnanlıların Türkiye deneyiminden ve modelinden ilham alması, önümüzdeki aşamada önemli ve gereklidir." dedi.

Lübnan'daki Sünnilerin Türkiye'nin ülkede kendileri için rol üstlenmesi düşüncesinde olduğunu aktaran Eyyubi, Lübnan'da bozulan dengeyi sağlama arayışında olduklarını ifade etti.

Eyyubi, "Lübnan'daki Sünni Müslümanlar, diğer unsurlara karşı kendilerini zayıf hissetmeleri nedeniyle iç dengenin sağlanması ve kendilerine destek olması adına bir güç arayışında." diye konuştu.

Türkiye'nin "dengeleri koruduğunu, bölgede mezhep ve etnik hesaplarla hareket etmediğine" dikkati çeken Eyyubi, "Lübnan'daki Sünniler Türkiye'yi örnek alıyor. Zira Türkiye, çoğunu Sünni Müslümanların oluşturduğu, son on yılda zulme ve baskıya maruz kalan insanların yanında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Lübnan'da 13 ay aradan sonra 10 Eylül Cuma günü, Necib Mikati başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.

AA / Wassim Samih Seifeddine - Son Dakika Haberleri
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