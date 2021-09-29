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Lübnan'daki BM yetkilisi, liman patlaması soruşturması için BMGK'ya çağrıda bulundu

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan'daki BM yetkilisi, liman patlaması soruşturması için BMGK'ya çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka, Beyrut'taki liman patlamasının şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi için BM Güvenlik Konseyine çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka, Beyrut'taki liman patlamasının şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi için BM Güvenlik Konseyine çağrı yaptı.

Wronecka, Twitter hesabı üzerinden Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan liman patlamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Patlamanın hızlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması için BM Güvenlik Konseyine çağrı yapan Wronecka, Lübnan kamuoyunun menfaati ve halkın güveninin yeniden tesisi için yasalara saygı duyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BM yetkilisi, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve Lübnanlıların gerçeği bilmeyi ve adaleti hak ettiğini belirtti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Patlamayı soruşturan hakim Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de eski Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Hakim Savvan, 17 Aralık'ta eski bakanların kendisine karşı Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmayı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi, şubatta Savvan'ı görevden almış ve yerine Tarık Bitar'ı atamıştı.

Bitar hakkında ise 27 Eylül'de, eski İçişleri Bakanı Nihad Maşnuk tarafından "görevden alınma" davası açılmıştı.

Bu gelişmenin üzerine patlama soruşturması ikinci bir karara kadar dondurulmuştu.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan'daki BM yetkilisi, liman patlaması soruşturması için BMGK'ya çağrıda bulundu - Haberler
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