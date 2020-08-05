Lübnan'daki bankalar bir günlük aradan sonra yarın yeniden hizmet verecek Lübnan Merkez Bankası, Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle birgün ara verilen bankacılık işlemlerinin yarın yeniden başlayacağını duyurdu.

Lübnan Merkez Bankası, Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle birgün ara verilen bankacılık işlemlerinin yarın yeniden başlayacağını duyurdu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut başta olmak üzere ülkeyi büyük acıya boğan facia nedeniyle tüm Lübnan'a başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Yarından (perşembe günü) itibaren Merkez Bankasının çalışmalarına yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, Bankalar Birliği Başkanı ile yapılan istişareler neticesinde diğer bankaların da yarın faaliyetlerine başlaması kararı alındığı aktarıldı.

Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin de gerekli önlemlerin alınması için perşembe günü bankanın merkez konseyine toplantı çağrısında bulunacağı ifade edildi.

Lübnan'daki bankalar, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bugün çalışmalarına ara vermişti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA