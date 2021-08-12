Lübnan'daki asırlık hastane, akaryakıt ve ilaç krizi nedeniyle hizmet veremeyeceğini duyurdu
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Lübnan'daki asırlık hastane, akaryakıt ve ilaç krizi nedeniyle hizmet veremeyeceğini duyurdu

Lübnan'daki asırlık hastane, akaryakıt ve ilaç krizi nedeniyle hizmet veremeyeceğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir asırdan fazla süredir faaliyet gösteren Makasid Hastanesi, akaryakıt ve ilaç krizi nedeniyle hasta kabul edemeyeceğini duyurdu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir asırdan fazla süredir faaliyet gösteren Makasid Hastanesi, akaryakıt ve ilaç krizi nedeniyle hasta kabul edemeyeceğini duyurdu.

Osmanlı döneminden kalma Makasid Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren Makasid Hastanesinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki diğer birçok hastane gibi kendilerinin de mazot bulmakta zorlandığına dikkat çekilerek, böbrek hastaları ve acil serviste kullanılan bazı ilaçlar temin edilemediği için hastalara hizmet verilemeyeceği belirtildi.

Halihazırda Makasid Hastanesi'nin elinde bulunan akaryakıtın iki günlük ihtiyaçlarını karşılayacağına işaret edilen açıklamada, akaryakıt, elektrik ve ilaçlardaki kısıtlamaların hastanelerde tedavi gören hastaların vefatına veya sağlık durumlarının kötüleşmesine neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki yetkili makamların akaryakıt ve ilaç krizinin sorumluları şeklinde gösterilerek, 100 yıldan uzun süredir hizmetlerinden yararlanan Lübnanlılara artık tedavileri için devlet yetkililerine yönelmeleri çağrısında bulunuldu.

Ülkedeki elektrik kesintileri ve akaryakıt krizi

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken, ülke genelinde haftalardır günlük elektrik kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşa elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri de Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıt piyasada bulunamadığı için mazotu karaborsadan fahiş fiyatlardan aldıklarını belirterek, faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası, dün gece 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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