Lübnan'daki akaryakıt tankeri patlamasında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Lübnan'daki akaryakıt tankeri patlamasında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Lübnan'daki akaryakıt tankeri patlamasında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'da bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 28 kişi yaşamını yitirmiş, 79 kişi de yaralanmıştı.

Lübnan'da bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 28 kişi yaşamını yitirmiş, 79 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda 3 ağır yaralı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığının Beyrut'a gönderdiği bir ambulans uçak patlamada ağır yaralanan Lübnan vatandaşı Khaled Othman, Ali Jamal Baretta ve Raed Al Hassan'ı Türkiye'ye getirdi.

Saat 01.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçağı karşılayan sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla tedavi görecekleri Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 4 yaralının Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı ancak havalimanında yaralılardan birinin durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Lübnan'daki akaryakıt tankeri patlamasında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Lübnan'daki akaryakıt tankeri patlamasında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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