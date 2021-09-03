Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi
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Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi

Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnanlılar aylardan beri çözülemeyen akaryakıt krizini protesto etmek için cuma namazını benzin kuyruğunda kıldı.

Lübnanlılar aylardan beri çözülemeyen akaryakıt krizini protesto etmek için cuma namazını benzin kuyruğunda kıldı.

Lübnanlı İmam Hatip Şeyh Ali Hüseyin, ekonomik darboğazın hayat koşullarını zorlaştırmasının yanında aylardır devam eden akaryakıt krizi nedeniyle vatandaşın saatlerce bekletildiği yakıt istasyonunda cuma namazı kıldırarak, yöneticilere tepkilerini dillendirdi.

Başkent Beyrut'un güneyindeki El-Ciyye bölgesinde yer alan bir akaryakıt istasyonu önünde bekleyen sürücülerle cuma namazını kıldıran Şeyh Hüseyin, yakıt yokluğunda insanların benzin kuyruklarında yaşadığı çileye dikkati çekti.

Lübnanlıların yaşadıkları zorlukları dünyaya duyurmak istediklerini söyleyen Şeyh Hüseyin, yönetimi paylaşan siyasi güçlerin halkı açlık ve yokluğa sürüklediğini, yöneticilerin ülkeyi "karaborsa ve çeteler cumhuriyetine çevirdiğini" savundu.

Şeyh Hüseyin, bugün akaryakıt kuyruğunda kıldıkları cuma namazını gelecek haftalarda eczanelerin ve fırınların önünde kılabileceklerine işaret etti.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının, akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Ülke genelindeki uzun benzin kuyruklarında zaman zaman gerilim yükseliyor ve silahlı kavgalara dönüşen olaylar da yaşanıyor.

Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi
Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi
Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi
Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi
Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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