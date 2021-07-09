Lübnan'daki ABD ve Fransız büyükelçileri: "Ülkede acilen tam yetkili bir hükümet kurulmalı"
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Lübnan'daki ABD ve Fransız büyükelçileri: "Ülkede acilen tam yetkili bir hükümet kurulmalı"

Lübnan'daki ABD ve Fransız büyükelçileri: 'Ülkede acilen tam yetkili bir hükümet kurulmalı'
Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Haberler | Güncel

Fransa ve ABD'nin Beyrut büyükelçileri, ülkede acilen reform yapabilecek tam yetkili bir hükümetin kurulmasının gerektiğini belirtti.

Fransa ve ABD'nin Beyrut büyükelçileri, ülkede acilen reform yapabilecek tam yetkili bir hükümetin kurulmasının gerektiğini belirtti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Fransız Büyükelçi Anne Grillo ile ABD'li mevkidaşı Dorothy Shea, Lübnan'daki durumu görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, büyükelçiler, Fransa ve ABD hükümetleri ile onların ortaklarının, eğitim, gıda ve sağlık gibi alanlarda Lübnan halkının acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini ifade etti.

Büyükelçiler, Lübnanlı yetkililerin, yıllardan bu yana devam eden kötü yönetim ve yolsuzluk sorununu çözmek için atacağı somut adımların Fransa, ABD ile bölgesel ve uluslararası ortaklardan gelecek ek yardımlar için kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

Grillo ve Shea, ülkede acilen reform yapabilecek tam yetkili bir hükümetin kurulmasının gerektiğini vurguladı.

Fransız Büyükelçi Grillo, 8 Temmuz'da Suudi Arabistan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Başbakan Hassan Diyab'ın, Lübnan'daki diplomatik misyon temsilcileri ve büyükelçiler ile gerçekleştirdiği görüşmede "Lübnan'ın abluka altında olduğu, halkın da bunun bedelini ödediği" yönündeki sözlerine tepki göstermişti.

ABD ve Fransız büyükelçilerinin, Suudi Arabistanlı yetkililerle Lübnan'daki durumu görüşmesi ise sosyal medyada, "ülkenin içişlerine karışma" olarak yorumlanarak tepkiye neden oldu.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly

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