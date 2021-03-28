Lübnan'da yüzlerce kişi ekonomik krizi ve hayat şartlarını protesto etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce kişi, yaşanan ekonomik krize ve hayat pahalılığına tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce kişi, yaşanan ekonomik krize ve hayat pahalılığına tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Lübnan Komünist Partisi'nin çağrısıyla Merkez Bankasının önünde toplanan göstericiler başkentin göbeğindeki Hükümet Sarayı'na doğru yürüdü.

Barınma, sağlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanması yönünde dövizler taşıyan göstericiler, "Bu vatan işçilerin" ve Kapitalist sistem düşsün" şeklinde sloganlar attı.

Komünist Parti Başkanı Hanna Garib gösteride yaptığı açıklamada, demokratik ve laik bir devlet inşa edilmesi ve mevcut siyasi sisteme alternatif ulusal bir koalisyon kurulması çağrısında bulundu ancak söz konusu koalisyonun mahiyetine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Ekonomik buhranın sorumlularından hesap sormak için sokağa indiklerini belirten Garib, "Ülkeyi yönetmekten aciz olanlar görevi bırakmalıdır." dedi.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisinin bir türlü kurulamamasından kaynaklanan siyasi ve buna ek olarak ekonomik kriz nedeniyle son dönemde gösterilerde artış yaşanıyor.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu