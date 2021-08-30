Lübnan'da yüzde 66'nın üzerindeki zamlar akaryakıt krizini çözemedi
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Lübnan'da yüzde 66'nın üzerindeki zamlar akaryakıt krizini çözemedi

Lübnan'da yüzde 66'nın üzerindeki zamlar akaryakıt krizini çözemedi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'da hükümetin sübvansiyonu azaltma kararından sonra yapılan yüzde 66'nın üzerindeki zamlara rağmen akaryakıt istasyonlarının önündeki uzun kuyruk çilesi bitmedi.

Lübnan'da hükümetin sübvansiyonu azaltma kararından sonra yapılan yüzde 66'nın üzerindeki zamlara rağmen akaryakıt istasyonlarının önündeki uzun kuyruk çilesi bitmedi.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, hükümetin petrol ürünlerinin ithalatı için verilen desteğin azaltılması kararından bir gün sonra 22 Ağustos'ta akaryakıt fiyatlarına zam yapıldığını duyurmuştu.

Yüzde 66'nın üzerindeki zamlara rağmen hala ülke genelinde akaryakıt istasyonlarının çoğu hizmet vermiyor, açık olanların önünde ise erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşuyor.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde yer alan bir akaryakıt istasyonu önünde sıra bekleyen sürücüler, birkaç litrelik benzin için sabahtan itibaren 5-6 saat kuyruk çilesine katlandıklarını söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen Trablusşam sakinlerinden bir sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yöneticiler krizi uzatıyor. Çözüm istiyoruz. Kimse kimseden üstün değil. Bizler sabah saat 05.00'den öğle 12.00'ye kadar beklemek zorunda değiliz. Günümüzden oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının, akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Ülke genelindeki uzun benzin kuyruklarında zaman zaman gerilim yükseliyor ve silahlı kavgalara dönüşen olaylar da yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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