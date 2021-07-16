Lübnan'da yolları kapatan eylemciler ile askerler arasında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı
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Lübnan'da yolları kapatan eylemciler ile askerler arasında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı

Lübnan'da yolları kapatan eylemciler ile askerler arasında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'ın kuzeyinde kötüleşen hayat koşullarını protesto eden vatandaşlar ile askerler arasında yaşanan olaylarda 15'i asker olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Lübnan'ın kuzeyinde kötüleşen hayat koşullarını protesto eden vatandaşlar ile askerler arasında yaşanan olaylarda 15'i asker olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, kuzeydeki Trablusşam kentinin Cebel Muhsin (Muhsin Dağı) bölgesinde kötüleşen hayat koşullarının yanı sıra benzin ve motorin ile ilaç bulunamamasını protesto etmek amacıyla yolu kesme eylemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Ordu birliklerinin yolu trafiğe açma girişimine karşı eylemcilerle yaşanan gerginliğe karşı askerlerin havaya ateş açtığı aktarılan haberde, eylemcilerden biri ağır 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, gerginliğin artması üzerine ise ordunun bölgeye takviye gönderdiği bilgisine yer verildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Cebel Muhsin bölgesinde gençlerin attığı el bombası sonucu 5 ve eylemcilerin attığı taşlarla da 10 asker yaralandı.

Ekonomik krize rağmen siyasi güçlerin yeni hükümeti kurma çalışmalarında anlaşmaya varamadığı Lübnan'da, karaborsada dolar yükselmesine ve hayat pahalılığına karşı ülkenin farklı bölgelerinde ateşe verilen araç lastikleriyle yolları trafiğe kapatma eylemleri yapılıyor.

Lübnan'da 22 Ekim 2020'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, önceki gün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

Dün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında Avn ile yeniden bir araya gelen Hariri, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, "Hariri, mezhep eksenli dağılımda, bakanlıklarda ve getirilecek isimler üzerinde herhangi bir değişik yapılmasını reddetti." ifadesine yer verilmişti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada bugün dolar 23 bin 300 lira üzerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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