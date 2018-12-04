Lübnan'da Yılbaşı Kutlamaları Erken Başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehitler Meydanı'ndaki büyük bir çam ağacının etrafında kurulan eğlence parkı

Büyük çam ağacının aydınlatılması

Havai fişek gösterisi

Çok sayıda Noel Baba'nın büyük çam ağacının etrafında şarkılar eşliğinde dönmesi

Beyrut'ta ışıklarla süslenen sokak ve caddeler Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Noel ve yılbaşı kutlamaları erken başladı.

Başkent Beyrut'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak ve caddeler ışıklarla süslendi, şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda büyük bir çam ağacının etrafında kurulan eğlence parkı akşam saatlerinden itibaren aydınlatıldı ve kutlamalara başlandı.

Çok sayıda Noel Baba'nın büyük çam ağacının etrafında şarkılar eşliğinde dönmesiyle başlayan, kutlamalar havai fişeklerin atılmasıyla devam etti.

Orta Doğu coğrafyasında en yoğun Hristiyan nüfusa sahip Lübnan'da yeni yıl ve Noel kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor.