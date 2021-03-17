Lübnan'da yerel para biriminin aşırı değer kaybetmesi sonrası birçok akaryakıt istasyonu satışı durdurdu
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Lübnan'da yerel para biriminin aşırı değer kaybetmesi sonrası birçok akaryakıt istasyonu satışı durdurdu

17.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:53
Lübnan'da yerel para biriminin aşırı değer kaybetmesi sonrası birçok akaryakıt istasyonu satışı durdurdu

Lübnan'da Merkez Bankası'nın resmi kuru 1500'de sabit tutmasına karşı karaborsada 1 ABD dolarının 15 bin liraya kadar yükselmesinin ardından akaryakıt istasyonlarının çoğu geçici olarak satışı kesti.

Lübnan'da Merkez Bankası'nın resmi kuru 1500'de sabit tutmasına karşı karaborsada 1 ABD dolarının 15 bin liraya kadar yükselmesinin ardından akaryakıt istasyonlarının çoğu geçici olarak satışı kesti.

Bugün sabah saatlerinden itibaren satış yapmayan Beyrut ve diğer birçok bölgedeki istasyon sahipleri, yerel para birimi karaborsada aşırı değer kaybı yaşadığı için devletin belirlediği fiyat üzerinden akaryakıt elde edemediğini gerekçe göstererek müşterilerini geri çevirdi.

Bazı akaryakıt istasyonları ise fiyat artışı yaparak araç başına 20 bin Lübnan lirasını (yaklaşık 10 litre) geçmeyecek şekilde satışı sürdürdü.

Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Aley kentindeki akaryakıt istasyonu sahibi Michel Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun talep üzerine oluşan kuyrukta müşterilerle tartışmaların yaşandığını belirtti.

Bunun üzerine satışı durdurduklarını anlatan Haddad, yerel para biriminin değer kaybetmesi sebebiyle petrol fiyatlarının yükseldiğini ve tartışmaların da bu nedenle yaşandığını söyledi.

Merkez Bankasının resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada bir ABD doları bugün 15 bin Lübnan lirasının üzerinden işlem gördü.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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