Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Ülkedeki Sünnilerin dini merci olarak bilinen Fetva Kuruluna bağlı İslam Vakıfları Genel Müdürlüğü bünyesindeki camilerde, bugün itibarıyla cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına başlandı.

Cuma namazının eda edildiği başkent Beyrut'un merkezindeki Büyük Ömer Camisi ve Muhammed Emin Camisi ile ülkedeki diğer camilerde, Kovid-19 önlemleri doğrultusunda okunan hutbeler kısa tutuldu. Cemaat de maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek namaza durdu.

Beyrut'taki Muhammed Emin Camisi İmam Hatibi ve Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun camiler tüm vakit namazları için ibadete açıldı." dedi.

Camilerde cemaatle namaz kılan tüm Müslümanların alınan önlemlere dikkat etmeleri hususunda uyarıldığının altını çizen Kurdi, Müslümanların ve tüm insanların bu salgından bir an önce kurtulması için dua ettiklerini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 15 Mart'ta camilerin sadece ezan okunması için açık tutulacağını, cemaatle namaz kılmanın ise askıya alındığını açıklayan Fetva Kurulu, 8 Mayıs itibariyle sadece cuma namazı için camilerin açılacağını duyurmuş ancak vaka sayılarında görülen artış üzerine sonraki hafta bu kararını geri çekmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, Kovid-19'un ilk olarak 21 Şubat'ta görüldüğü ülkede, toplam vaka sayısının 1172, vefat sayısının ise 26 olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA