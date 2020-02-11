: Lübnan'da yeni hükümetin güven oylaması öncesi protestolar sürüyor (2)

11.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:13

Lübnan güvenlik güçleri, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümetin güven oylaması öncesi başkent Beyrut'ta düzenlenen protesto eylemlerine müdahale etti.

Dün akşamdan beri Lübnan'ın farklı bölgelerinden gelerek Beyrut'ta toplanmaya başlayan yüzlerce gösterici, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Bloku'nun desteğiyle kurulan yeni hükümet için mecliste yapılacak güven oylamasını protesto etti.

Göstericiler, sabah erken saatlerden itibaren milletvekillerinin meclise ulaşmasını engellemek için harekete geçerek, aylardır meclis muhafızlarının yanı sıra emniyet ve ordu birlikleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri altında tutulan meclis yolundaki beton bariyerleri aşmaya çalıştı.

Lübnan'da iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi grupları yolsuzluk ve ekonomik krizden sorumlu tutan protestocular, "yolsuzluğa son" ve "mevcut siyasileri temsil eden yeni hükümete güvenoyu yok" yazılı pankartlar taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

18 yaralı hastaneye kaldırıldı

Meclise açılan tüm yolları yoğun tedbirlerle koruyan güvenlik güçleri de tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek göstericileri uzaklaştırmaya çalıştı.

Taşla karşılık veren göstericiler ile güvenlik güçleri arasında süren gerginlik sonucu dumandan etkilenen çok sayıda gösterici ve gazeteci baygınlık tehlikesi geçirdi.

Lübnan Kızılhaç örgütü, gösterilerde yaralanan 140 kişiye ilk yardım müdahalesinde bulunduklarını ve 18 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Beyrut şehir merkezinde protestolar ve gerginlik sürerken, milletvekilleri de peyderpey meclise ulaşmaya başladı.

Bu arada Beyrut'taki protesto eylemlerine destek olarak ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentindeki okullarda genel greve gidildi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

InfoPro Research araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Kaynak: AA

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