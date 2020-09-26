Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib çabaları sonuçsuz kalınca görevi iade...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamadan sonra istifa eden hükümetin yerine yenisini kurmakla görevlendirilen Mustapha Adib çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle görevi iade etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamadan sonra istifa eden hükümetin yerine yenisini kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle görevi iade etti.

Edib, görevi iade etmesiyle ilgili ayrıntı vermedi ama çabaların, Şii partilerin maliye bakanlığını istemesi ve kabineye girecek bakanları belirlemekte ısrarcı olması üzerine düğümlendiği bildirildi.

Beyrut'ta geçen ay limanda yaşanan amonyum nitrat patlamasında en az 190 kişi ölmüş, 6 bin kişi yaralanmıştı.

Ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle halkın da baskısıyla hükümet istifa etmişti.

Dünya Bankası, patlamanın ülkeye maliyetinin yaklaşık 4.6 milyar dolar olduğu tahmininde bulundu. Şehrin alt yapısı büyük oranda zarar görmüş ve çok sayıda bina yıkılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ziyaret ettiği Lübnan'da siyasi fraksiyonların bir araya gelip en kısa sürede yeni hükümet kurması çağrısı yapıyordu.

Macron, ülkeye destek için Ekim ayı ortasında yardım konferansı düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Maliye bakanlığı ve kabineye gidecek bakanlarla ilgili düğüm

Lübnan'da 31 Ağustos'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Lübnan'ın eski Almanya büyükelçisi Mustafa Edib reformlara ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin kurtarma paketine en kısa sürede başlamak istediğini söylemişti.

Edib, teknokratlardan oluşan bir kabine oluşturulmasını istedi, siyasi fraksiyonlar ise bakanların belirlenmesinde söz sahibi olma konusunda ısrarcı oldu.

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Michel Avn ile görüşen Adib, 'hükümeti kurma görevinden çekildiğini arz ettiğini' belirtti.

Edib, 'reformist bir ekibin kurulmasını sağlayamadığı için' Lübnan halkından özür diledi ama 'başarısız olmaya mahkum' bir kabineye de başkanlık istemediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'na yakın bir kaynak Reuters'a açıklamasında 'Fransa'nın Lübnan'ı yüz üstü bırakmayacağını' ifade etti ve "Edib'in görevden çekilmesi Lübnan siyasi partilerinin toplu ihaneti anlamına geliyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Pazar günü açıklama yapacağı duyuruldu.

BBC'nin Beyrut'tan bildiren Orta Doğu Muhabiri Lina Sinjab, Edib'in istifasının sürpriz olmadığı yorumunu yaptı:

"Parlamentonun çoğunluğunun desteğini ve Emmanuel Macron'un onayını almıştı. Ama Şii partiler, özellikle Amal Hareketi ve Hizbullah, güvenlik ve maliye dahil kilit sektörlerdeki nüfuzları nedeniyle hala Lübnan'da siyasetin ve ekonominin dizginlerini elinde tutuyor. Sünni blok ise bir o kadar güçsüz.

"Muhalifler, ülkenin çöken ekonomisine ve devletin neredeyse iflasın eşiğine gelmesine rağmen her iki Şii hareketin de kendi çıkarlarını koruma kaygısında olduğunu söylüyor.

"Birçokları uluslararası baskı olmadan ve Lübnanlı siyasetçilerin ülke dışındaki mal varlıklarının dondurulması tehdidi olmadan hiç kimsenin gerçek değişim için tavizde bulunmayacağına inanıyor."

Mustafa Edib kimdir?

48 yaşındaki Edib, 2013 yılında Lübnan'ın Almanya büyükelçisi olarak atandı.

Hukuk ve siyaset bilimi alanında doktoraya sahip Edib, daha önce Lübnan ve Fransa'daki üniversitelerde ders vermiştir. Ayrıca eski Lübnan Başbakanı Najib Mikati'ye danışmanlık yaptı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi, Şii Hizbullah, Emel Hareketi, Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve Velid Canbolat'ın liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek için tercihlerini Büyükelçi Edib'den yana kullandı.

Mustafa Edib, Meclis'teki 128 vekilden 90'ının oyunu alırken, bazı vekillerin desteklediği Nevvaf Selam ise 16 oy alabildi.