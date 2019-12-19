Lübnan'da yeni hükümeti kurma görevinin eski bakan Hasan Diab'a verildi
Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, hükümeti kurmak için görevlendireceği başbakan adayını belirlemek için yaptığı istişarelerin ardından yetki eski bakan Hasan Diab’a verildi
Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, hükümeti kurmak için görevlendireceği başbakan adayını belirlemek için yaptığı istişarelerin ardından eski bakan Hasan Diab'a yetki verdi.
Hizbullah ve müttefiklerinin de desteklediği Hasan Diab'ın, istişareler sürerken, şimdiden 128 parlamenterden önemli bir kısmının desteğini aldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle