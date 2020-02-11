Lübnan'da yeni hükümete güvenoyu öncesi protestolar
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Lübnan'da yeni hükümete güvenoyu öncesi protestolar

Göstericilere biber gazı atılması Tazyikli su sıkılması Beton bariyerlere çıkanlar Lübnan Meclisinde, Hizbullah ve siyasi müttefiklerinden oluşan 8 Mart Bloku destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hasan Diyab hükümetine güvenoyu oturumu öncesi protesto eylemleri düzenlendi.

11.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:23
Lübnan'da yeni hükümete güvenoyu öncesi protestolar

Göstericilere biber gazı atılması

Tazyikli su sıkılması

Beton bariyerlere çıkanlar Meclisinde, Hizbullah ve siyasi müttefiklerinden oluşan 8 Mart Bloku destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hasan Diyab hükümetine güvenoyu oturumu öncesi protesto eylemleri düzenlendi. Beyrut'taki Şehitler Meydanı'ndan meclise açılan ancak beton bariyerlerle kapatılan noktada toplanan göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Lübnan'da yeni hükümete güvenoyu öncesi protestolar
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