Lübnan'da yeni hükümet oturumuna protesto
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Lübnan'da yeni hükümet oturumuna protesto

Lübnan Parlamentosu'nun yeni hükümetin güvenoyu oturumunu protesto etmek amacıyla Beyrut'taki Parlamento binası önünde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

11.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:44
Lübnan'da yeni hükümet oturumuna protesto

Parlamentosu'nun yeni hükümetin güvenoyu oturumunu protesto etmek amacıyla 'taki Parlamento binası önünde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.


Lübnan'da yüzlerce vatandaş, Beyrut'taki Parlamento binası önünde yeni kurulan Hasan Diyab hükümetinin bugün Meclis'te düzenlenmesi beklenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericileri parlamento çevresinden uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericiler de taş atarak karşılık verdi. Yerel kaynaklar, Parlamento binası çevresinde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.


Öte yandan, dün Lübnan Ordusu, Parlamento binası ve etrafında "olağanüstü" güvenlik önlemleri aldığını açıklamıştı. Lübnan'da 21 Ocak'ta kurulan yeni hükümete güvenoyu vermek için bugün Meclis'te oturum yapılacak. - BEYRUT

Kaynak: İHA
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