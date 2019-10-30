Lübnan'da yeni hükümet kuruluna kadar Hariri'nin görevde kalması istendi

30.10.2019 16:50

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, istifasını sunan Başbakan Saad el-Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'nın 69'uncu maddesinin 1'inci bendine göre, Hariri liderliğindeki hükümetin istifasının hükmen kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada Avn'ın, istifasını sunan Başbakan Hariri ile kabine üyelerine teşekkür ederek yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini sürdürmelerini talep ettiği kaydedildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Avn'ın, Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmesinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla akşam saatlerinde halka hitaben bir televizyon konuşması yapması bekleniyor.

Öte yandan başkent Beyrut'taki evinde parlamento üyeleriyle bir araya gelen Meclis Başkanı Nebih Berri, hükümetin istifasının ilk gününden itibaren uluslararası baskıların gelmeye başladığına işaret ederek, biran önce hükümetin kurulması ve yol kapatma eylemlerine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan'ın daha fazla ekonomik ve finansal sorunları kaldıramayacağını ifade eden Berri, halihazırda Lübnanlılar arasında birlik ve diyaloğun öne çıkması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Hariri, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri dün "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifasını sunmuştu.

Kaynak: AA