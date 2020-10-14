Lübnan'da yeni başbakanın belirleneceği istişareler ertelendi
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Lübnan'da yeni başbakanın belirleneceği istişareler ertelendi

14.10.2020 23:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:55
Lübnan'da yeni başbakanın belirleneceği istişareler ertelendi

Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni bir başbakanın aday gösterilmesi konusunda planlanan istişarelerin 22 Ekim'e kadar ertelediği duyuruldu.

Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni bir başbakanın aday gösterilmesi konusunda planlanan istişarelerin 22 Ekim'e kadar ertelediği duyuruldu.

Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni başbakanın belirlenmesi konusunda meclis istişarelerinin 22 Ekim'e kadar ertelendiği bildirildi. Açıklamada "Çözülmesi gereken anlaşmazlıklar nedeniyle bazı parlamento bloklarından gelen talepler" ertelemeye gerekçe olarak gösterildi.

İstişareleri erteleme kararı, ülkenin en büyük iki Hıristiyan bloğu Lübnan Kuvvetleri ve Özgür Vatansever Hareketi'nin eski Başbakan Saad el-Hariri'nin gösterilmeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Ancak Şii Emel Hareketi Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Nebih Berri, Cumhurbaşkanlığı duyurusundan birkaç dakika sonra yaptığı açıklamada, istişarelerde herhangi bir gecikmeye karşı olduğunu ifade etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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