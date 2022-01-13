Lübnan'da yaşayan Suriyeli Türkmen: "Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz"

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan onlarca Türkmen aile Lübnan'da oldukça zor şartlarda yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor.

Bunlardan biri de başkent Beyrut'un Neba Mahallesi'nde iki odalı bir evde yaşayan iki çocuklu Hamu ailesi.

Şehrin en yoksul mahallelerinden biri olan Neba'nın daracık sokaklarının üzeri, elektrik kabloları ile dolu. Yolları çöplerden geçilmeyen mahallede sırt sırta inşa edilen evler, son derece eski ve bakımsız durumda.

Üç aile iki göz bir evi paylaşıyor

Lübnan'daki ekonomik krizin yaşam koşullarını çok daha zorlaştırdığını belirten 26 yaşındaki Suriyeli Türkmen Muhammed Hamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiralar yüksek olduğu için iki odalı bir evi kayınpederi ve kayınbiraderinin aileleri ile paylaştıklarını söyledi.

Beyrut sokaklarında gezerken "Ölürüm Türkiyem" şarkısını söyleyerek ayakkabı boyacılığı yaparken rastlayabileceğiniz Hamu, "Kiralar çok yüksek olduğu için üç aile toplam 12 kişi bu küçücük evde yaşamak zorunda kaldık." dedi.

Ayakkabı boyacılığıyla kazandığı hiçbir şeye yetmiyor

Halep'e bağlı bir Türkmen kasabası olan Haydariye'den 2 yıl önce Lübnan'a geldiklerini kaydeden Hamu, ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını ancak kazandığı paranın hiçbir şeye yetmediğini dile getirdi.

Eşi ve küçük kızları da çöplerden hurda topluyor

Hamu, "Suriye Halep Türkmeniyim. İki yıldır Lübnan'dayım. Elini öper iki kızım var. Biri 6 yaşında, biri 5 yaşında. Ben burada boya (ayakkabı boyacılığı) çalışıyorum. Eşim de hurda seçiyor çöplerden çocuklarımla beraber." dedi.

Yemek paralarını zor çıkarıyorlar

Yaşadıkları sıkıntıları bir bir anlatan Hamu, "Kira parası, elektrik-su parası için çalışıyoruz sadece. Bir ekmek gırtlağımızdan geçsin diye uğraşıyoruz. (Geçimimi sağlayacak para) Bazen kazanıyorum bazen kazanamıyorum. Günlük 30 veya 40 bin Lübnan lirası, en fazla 50 bin Lübnan lirası (yaklaşık 20 Türk Lirası) geçiyor elime. 15 bin Lübnan lirası zaten ulaşım parası. Gidiş-geliş 30 bin ediyor. Eşim de 20 veya 30 bin Lübnan lirasını (yaklaşık 13 Türk lirası) zor çıkarıyor. Bir yemek hakkı zor çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da 100 civarında Suriyeli Türkmen aile var

Beyrut'ta kendileri gibi Suriye'den gelen 51 Türkmen aile olduğunu kaydeden Hamu, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam şehrinde de 20 ila 30 Suriyeli Türkmen alile bulunduğunu, bu ülkedeki toplam Suriyeli Türkmen aile sayısının ise 100 civarında olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun 6 milyon 750 bin olduğu tahmin edilen Lübnan'da, hükümetin tahminine göre 1 buçuk milyon civarında Suriyeli mülteci bulunuyor.

AA / Turgut Alp Boyraz - Son Dakika Haberleri

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