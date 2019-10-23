"Lübnan'da yaşananlar tarihi bir halk ayaklanmasıdır"

23.10.2019 15:12

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, ülkedeki hükümet karşıtı protestoları "tarihi bir halk ayaklanması" olarak nitelendirdi.

Lübnan'daki Maruni Hristiyanların dini lideri Rai, Katolik patrik ve piskoposlarla toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "Lübnan'da 17 Ekim'den beri yaşananlar, istisnasi kararlar almayı gerektiren tarihi bir halk ayaklanmasıdır." dedi.

Halkın intifadasını, hükümet nezdinde taleplerini elde edinceye kadar kucaklama ve koruma çağrısında bulunan Rai, ülkeyi tehlikeli noktalara götürecek sonuçlara karşı gelişmeleri anbean takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı halkın talepleri doğrultusunda kararlar almak üzere siyasi liderlerle acil istişarelere başlamaya davet eden Rai, ülkede hayatı durma noktasına getiren bu durumun devam etmesi halinde çöküntüye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan'ın farklı bölgelerinde meydanları dolduran vatandaşlara da "taleplerini bir darbe hareketine dönüştürmeme" çağrısı yapan Rai, yolları trafiğe kapatma eylemlerine işaret ederek, insanların hareket hakkını engellememeleri gerektiğini ifade etti.

Maruni Patriği Rai, uluslararası toplumdan da "doğuda Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yönetimin paylaşıldığı demokrasi örneği" olarak nitelendirdiği Lübnan'ın sorunlarını çözmeye yardımcı olmalarını istedi.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Hükümetin reform paketi karşılık bulmadı

Başbakan Saad el-Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine ekonomik krizi hafifletmek amacıyla hazırlanan bir reform paketini pazartesi günü Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı.

Hariri, 2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Hükümetin reform paketi, meydanları dolduran büyük kalabalıkların gösterilerine son vermesini sağlamadı.

Kaynak: AA