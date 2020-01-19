Lübnan'da yaralı sayısı 220'ye yükseldi
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Lübnan'da yaralı sayısı 220'ye yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı 220'yükseldi.

19.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 19.01.2020 09:01
Lübnan'da yaralı sayısı 220'ye yükseldi

'ın başkenti 'ta güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı 220'yükseldi.

Lübnan'da yolsuzluk ve ekonomik kriz nedeniyle protestolar 3'üncü ayda da sürerken, protestocular Beyrut'ta Parlamento Binası yakınında gösteri düzenledi. Gösteri sırasında güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşanırken, Lübnan Kızıl Haçı, çatışmada yaralı sayısının 220'ye çıktığını açıkladı. Açıklamada, yaralılardan 80 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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: Lübnan'da yaralı sayısı 220'ye yükseldi
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