Lübnan'da yakıt sıkıntısı nedeniyle fırınlarda ekmek üretimi durma tehlikesiyle karşı karşıya

Lübnan'da giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle fırınlarda yakıt sıkıntısı çekildiği ve üretimin durma eşiğine geldiği belirtildi.

Lübnan'da giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle fırınlarda yakıt sıkıntısı çekildiği ve üretimin durma eşiğine geldiği belirtildi.

Lübnan Fırıncılar Sendikası Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizin ekmek üretimine etkilerine dikkati çekti.

Açıklamada, "Fırın ve pastaneler tüm yakıt stokunu tüketti. Mevcut yakıt yeterli değil. Bu durum özellikle Lübnan'ın tüm bölgelerine dağıtım yapan büyük tesislerde üretimi etkileyebilir." ifadelerine yer verildi.

Un değirmenlerinin de aynı durumda olduğu kaydedilen açıklamada, yaşanan sıkıntının bir ekmek krizine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Fırıncılar Sendikası Birliği, yetkilileri soruna acilen çözüm bulmaya çağırdı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip bulunan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçleri ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine