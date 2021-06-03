Lübnan'da vatandaşların hesaplarındaki doları bankalarda geçerli kurdan almasını engelleyen karar iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan'da vatandaşların hesaplarındaki doları bankalarda geçerli kurdan almasını engelleyen karar iptal edildi

Lübnan'da vatandaşların hesaplarındaki doları bankalarda geçerli kurdan almasını engelleyen karar iptal edildi
Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Ekonomi

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, halkın döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli olan 3 bin 900 lira kuru üzerinden çekmesini askıya alan kararı iptal ettiklerini duyurdu.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, halkın döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli olan 3 bin 900 lira kuru üzerinden çekmesini askıya alan kararı iptal ettiklerini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Merkez Bankası Başkanı Selame'yi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Selame, vatandaşların döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli kur olan 3 bin 900 lira üzerinden çekmesine izin veren 151 sayılı genelgenin geçerli sayılması yönünde karar verdiklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası, 2 Haziran'da, ülkede faaliyet gösteren bankalara, müşterilerinin döviz çekimlerini 3 bin 900 liralık kur üzerinden yapmalarını askıya alma talimatı vermişti.

Döviz çekimlerinin 3 bin 900 liradan yapılmasını durdurma kararı alan Merkez Bankası, müşterilerin dövizlerini hangi para birimi ya da hangi kur üzerinden çekeceğine ilişkin bir açıklama getirmedi.

Bu durum da bankada döviz hesabı olan Lübnanlılarda, paralarını sadece resmi kur olan 1507 Lübnan lirası üzerinden çekmeye zorlanacakları endişesini doğurdu.

Lübnanlılar dün akşam bu karara tepki göstermek için başta başkent Beyrut olmak üzere pek çok kentte gösteri düzenlemişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran Lübnan bankaları, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
Merkez Bankası Başkanı'ndan dikkat çeken faiz mesajı: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
Merkez Bankası Başkanı'ndan dikkat çeken faiz mesajı: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Adnan Menderes İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ebru Gündeş Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Enes Ünal Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lübnan'da vatandaşların hesaplarındaki doları bankalarda geçerli kurdan almasını engelleyen karar iptal edildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:41:14. #1.16#

title