Lübnan'da Uzun Süredir Aranan Terör Şüphelisi Yakalandı

Lübnan'da üç yıl önce çok sayıda askerin kaçırılmasına destek olmakla suçlanan terör şüphelisi Mustafa Huceyri'nin yakalandığı belirtildi.





Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir aranan terör şüphelisi Huceyri, ülkenin doğusundaki Suriye sınırına yakın bölgede bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı.





Açıklamada, Huceyri'nin gözaltına alındıktan sonra ilk sorgusunun bölgeye yakın bir askeri üste yapıldığı ve soruşturmanın askeri mahkeme tarafından yürütüleceği ifade edildi.





Lübnan ordusu, Heyet Tahrir Şam üyesi olmak ve 2014 yılında Lübnan askerlerinin kaçırılmasına destek vermekle suçlanan Lübnanlı Huceyri'yi yakalamak için Arsal bölgesinde daha önce de operasyonlar düzenlemiş ancak başarılı olamamıştı.





Huceyri'nin temmuz ayında Heyet Tahrir Şam ile Hizbullah örgütü arasında meydana gelen savaşta Heyet Tahrir Şam'a destek verdiği iddia edilmişti.





Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'sı yaralanmış, çok sayıda asker de Nusra Cephesi ve DEAŞ tarafından kaçırılmıştı.