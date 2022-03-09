Lübnan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

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Ukraynalıların Bayraktar TB2 Siha için yaptıkları şarkının çalınması

Beyrut'taki Rusya Büyükelçilik Binası önünde toplanan göstericilerden detaylar

Göstericilerin pankartlar taşıması ve slogan atması BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Rusya Büyükelçilik Binası önünde toplanan grup, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etmek ve Ukrayna halkına destek amaçlı gösteri düzenledi. Göstericiler, Ukrayna bayrakları taşıyarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.