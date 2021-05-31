Lübnan'da tüpleri taşıyan araç patladı : 4 yaralı
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Lübnan'da tüpleri taşıyan araç patladı : 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lübnan'ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinde tüpleri taşıyan aracın patlaması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Lübnan'ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinde tüpleri taşıyan aracın patlaması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Lübnan'ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinde bulunan Housh Al-Sayyid Ali kasabasında tüpleri taşıyan bir araç patladı. Patlamanın ardından geniş çaplı bir yangın çıktı. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın sündürüldü. Patlamanın nedeni henüz tespit bilinmezken, patlamanın tüp siparişi teslimatı sırasında meydana geldiği öğrenildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Lübnan'da tüpleri taşıyan araç patladı : 4 yaralı
Lübnan'da tüpleri taşıyan araç patladı : 4 yaralı
Lübnan'da tüpleri taşıyan araç patladı : 4 yaralı
Lübnan'da tüpleri taşıyan araç patladı : 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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