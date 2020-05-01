Lübnan'da tabutlu protesto

Lübnan'da ekonomik krizi protesto eden halk, ilginç bir protestoya imza attı.

Lübnan'da ekonomik krizi protesto eden halk, ilginç bir protestoya imza attı. Bir grup gösterici Lübnan parasını temsil eden tabutu omuzlarında taşıdı.

Lübnan'da halk ekonomik krizi ve Lübnan lirasının Dolar karşısında değer kaybetmesini protesto ederken, protestolar tüm ülkeye yayıldı. Bir grup eylemci ise bugün ilginç bir protestoya imza atarak, Dolar karşısında değer kaybetmeye devam eden Lübnan lirasının cenazesini kaldırarak dans etti.

Öte yandan uzun zamandır ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da, halk tarafından gösteriler düzenlenirken, gösterilerde zaman zaman eylemciler ve ordu arasında çatışmalar yaşanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA