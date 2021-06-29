Lübnan'da Suudi Arabistan'a gidecek dezenfektan ürünleri arasında uyuşturucu ele geçirildi

Lübnan'da Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu "captagon" hapları ele geçirildiği bildirildi.

Lübnan'da Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu "captagon" hapları ele geçirildiği bildirildi.

Lübnan İç Güvenlik Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a uyuşturucu sevkiyatı yapan bir gruba yönelik geçen hafta operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda dezenfektan ürünleri arasında profesyonel olarak gizlenen 100 bin adet civarındaki 17,4 kilogram captagon hapları ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonda 2'si Lübnanlı, biri Suriye uyruklu olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan kişilerin, captagon haplarını Suudi Arabistan'a gönderme sevkiyatı hazırlığında olduklarını soruşturmada itiraf ettikleri aktarıldı.

Suudi Arabistan, 23 Nisan'da Lübnan'dan gelen konteynerlerde uyuşturucu madde bulunması üzerine bu ülkeden meyve ve sebze ithalatının 25 Nisan'dan itibaren durdurulmasına karar vermişti.

Lübnan makamları ise Suudi Arabistan'ın kararından sonra uyuşturucu şebekelerine yönelik tedbirleri artırmıştı.

Bununla birlikte Suudi Arabistan Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü, 26 Haziran'da Lübnan'dan gelen demir plaka yüklü bir tırın durdurulduğunu ve araçta gizlenmiş 14 milyon 400 bin amfetamin hapı ele geçirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi