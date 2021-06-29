Lübnan'da Suudi Arabistan'a gidecek dezenfektan ürünleri arasında uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan'da Suudi Arabistan'a gidecek dezenfektan ürünleri arasında uyuşturucu ele geçirildi

Lübnan'da Suudi Arabistan'a gidecek dezenfektan ürünleri arasında uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'da Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu "captagon" hapları ele geçirildiği bildirildi.

Lübnan'da Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu "captagon" hapları ele geçirildiği bildirildi.

Lübnan İç Güvenlik Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a uyuşturucu sevkiyatı yapan bir gruba yönelik geçen hafta operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda dezenfektan ürünleri arasında profesyonel olarak gizlenen 100 bin adet civarındaki 17,4 kilogram captagon hapları ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonda 2'si Lübnanlı, biri Suriye uyruklu olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan kişilerin, captagon haplarını Suudi Arabistan'a gönderme sevkiyatı hazırlığında olduklarını soruşturmada itiraf ettikleri aktarıldı.

Suudi Arabistan, 23 Nisan'da Lübnan'dan gelen konteynerlerde uyuşturucu madde bulunması üzerine bu ülkeden meyve ve sebze ithalatının 25 Nisan'dan itibaren durdurulmasına karar vermişti.

Lübnan makamları ise Suudi Arabistan'ın kararından sonra uyuşturucu şebekelerine yönelik tedbirleri artırmıştı.

Bununla birlikte Suudi Arabistan Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü, 26 Haziran'da Lübnan'dan gelen demir plaka yüklü bir tırın durdurulduğunu ve araçta gizlenmiş 14 milyon 400 bin amfetamin hapı ele geçirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının 'egemenlik ihlali' olduğunu duyurdu
Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının "egemenlik ihlali" olduğunu duyurdu
Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu...
Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Ömer Çelik Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Şevval Şahin Şeyma Subaşı Haluk Bilginer
Spor Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lübnan'da Suudi Arabistan'a gidecek dezenfektan ürünleri arasında uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:40:44. #1.15#

title