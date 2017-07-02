Lübnan'da Suriyelilerin Kaldığı Kampta Yangın: 3 Ölü

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 mülteci hayatını kaybetti.



Lübnanlı güvenlik güçleri, Qabb Ilyas bölgesinde Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi. Olayda 3 Suriyelinin hayatını kaybettiği, onlarca mültecinin de dumandan zehirlendiği belirtildi.



Lübnan'da kayıtlı 1 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. - GAZZE