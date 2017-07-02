- Lübnan'da Suriyelilerin kaldığı kampta yandın: 3 ölü



BEYRUT - Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnanlı güvenlik güçleri, Qabb ılyas bölgesinde bulunan Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi. Olayda, 3 Suriyelinin hayatını kaybettiği belirtildi. Onlarca mültecinin de dumandan zehirlendiği aktarıldı.

Lübnan'da 1 milyon Suriyeli mülteci kayıtlı bulunuyor.