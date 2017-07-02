Lübnan'da Suriyelilerin Kaldığı Kampta Yandın: 3 Ölü
- Lübnan'da Suriyelilerin kaldığı kampta yandın: 3 ölüBEYRUT - Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- Lübnan'da Suriyelilerin kaldığı kampta yandın: 3 ölü
BEYRUT - Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnanlı güvenlik güçleri, Qabb ılyas bölgesinde bulunan Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi. Olayda, 3 Suriyelinin hayatını kaybettiği belirtildi. Onlarca mültecinin de dumandan zehirlendiği aktarıldı.
Lübnan'da 1 milyon Suriyeli mülteci kayıtlı bulunuyor.