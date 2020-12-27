Lübnan'da Suriyeli mültecilerin çadır kampı ateşe verildi
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Lübnan'da Suriyeli mültecilerin çadır kampı ateşe verildi

27.12.2020 02:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 02:10
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin çadır kampı ateşe verildi

Lübnan'ın kuzeyinde yaşanan tartışmanın ardından Suriyeli mültecilere ait çadır kampı ateşe verildi.

Lübnan'ın kuzeyinde yaşanan tartışmanın ardından Suriyeli mültecilere ait çadır kampı ateşe verildi.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzey kesiminde yer alan Trablusşam kentine bağlı Minye bölgesinde akşam saatlerinde bir grup Suriyeli mülteci ile Lübnanlılar arasında tartışma yaşandı. Söz konusu tartışmanın büyümesi ve daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu en az 3 kişi yaralandı.

Silahlı kavgadan bir süre sonra ise bölgedeki Suriyeli mültecilere ait kamplardan biri Lübnanlı bir grup tarafından kundaklandı. Ateşin kısa sürede tüm kampa yayıldığı ve çadır kampta yaşayan çok sayıdaki Suriyeli mültecilerden bazılarının Trablusşam'a kaçtığı, bazıların ise çevredeki tarlalara kaçtığı ifade edildi.

Ateşe verilen kampta bazı mutfak tüplerinin patladığı ve yaralıların olduğu söyleniyor. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye araçları ateşi söndürmeye başlarken, emniyet ve askeri birlikler ise bölgeyi çembere aldı.

Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kampın alev alev yandığına dair görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra bölge halkından bazıları, sokakta kalan Suriyeliler için evlerini açtığını duyurdu.

Ülkenin kuzeyinde yaşananlarla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Ülkenin resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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