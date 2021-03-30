Lübnan'da Suriyeli mültecilere işkence yapmakla suçlanan güvenlik güçleri hakkında inceleme başlatılması istendi

Lübnan Başsavcısı Gassan Uveydat, askeri mahkemeden, Suriyeli mültecilere işkence yapmakla suçlanan güvenlik güçleri hakkında inceleme başlatılmasını istedi.

Lübnan Başsavcısı Gassan Uveydat, askeri mahkemeden, Suriyeli mültecilere işkence yapmakla suçlanan güvenlik güçleri hakkında inceleme başlatılmasını istedi.

Lübnan resmi haber ajansına göre Uveydat, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) terör suçlamasına maruz kalan mültecilere işkence uygulandığına ilişkin raporunda geçen konuya ilişkin inceleme başlatılmasını talep etti.

Örgüt, 23 Mart'ta yayınladığı "Ölmeyi ne kadar çok istedim" başlıklı raporunda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 26 Suriyeli mültecinin, Lübnan'daki güvenlik güçlerince çeşitli şekillerde ihlallere ve işkencelere maruz kaldığı kaydedilmişti.

Lübnan'da 2014-2021 yıllarında tutuklanan mülteciler, DEAŞ terör örgütü üyesi olmakla suçlanmıştı.

Öte yandan Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Amnesty'den, iddialara ilişkin içeriğin bulunduğu video kaydının kendilerine ulaştırılmasını istemişti. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı subayların mültecilere karşı insani görevlerini yerine getirdiklerini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine