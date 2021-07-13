Son dakika haber: Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı
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Son dakika haber: Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre - Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı Lübnan'ın Baalbek eyaletinde bulunan Suriyeli mülteci kampında çıkan yangın sonucu 5 kişi yaralandı.

- Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı

BEYRUT - Lübnan'ın Baalbek eyaletinde bulunan Suriyeli mülteci kampında çıkan yangın sonucu 5 kişi yaralandı.

Lübnan'ın Baalbek eyaletinde bulunan Brital köyündeki Suriyeli mülteci kampında yangın çıktı. Yangında 3'ü kadın toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kampın tahliye etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler yayılırken, mülteci kampında yer alan 40 adet çadır kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altında alındı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Son dakika haber: Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı
Son dakika haber: Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı
Son dakika haber: Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı
Son dakika haber: Lübnan'da Suriyeli mülteci kampında yangın: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol

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