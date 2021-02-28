Lübnan'da son zamanlarda artan elektrik kesintileri protesto edildi
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Lübnan'da son zamanlarda artan elektrik kesintileri protesto edildi

28.02.2021 18:32 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:36

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, son zamanlarda artan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla çöp konteynerleri ve lastikler ateşe verilerek yolları trafiğe kapatma eylemleri düzenlenedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, son zamanlarda artan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla çöp konteynerleri ve lastikler ateşe verilerek yolları trafiğe kapatma eylemleri düzenlenedi.

Lübnan'da son zamanlarda artan elektrik kesintileri protesto edildi
Lübnan'da son zamanlarda artan elektrik kesintileri protesto edildi
Lübnan'da son zamanlarda artan elektrik kesintileri protesto edildi
Lübnan'da son zamanlarda artan elektrik kesintileri protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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