Lübnan'da son zamanlarda artan elektrik kesintileri protesto edildi
28.02.2021 18:32 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:36
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, son zamanlarda artan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla çöp konteynerleri ve lastikler ateşe verilerek yolları trafiğe kapatma eylemleri düzenlenedi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, son zamanlarda artan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla çöp konteynerleri ve lastikler ateşe verilerek yolları trafiğe kapatma eylemleri düzenlenedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi