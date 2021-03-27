Lübnan'da soğuktan donarak ölen 4 Suriyelinin cesedine ulaşıldı
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Lübnan'da soğuktan donarak ölen 4 Suriyelinin cesedine ulaşıldı

Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Lübnan'da soğuktan donarak ölen 4 Suriyelinin cesedine ulaşıldı

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki dağlık bölgede 3 gün önce kaybolan 4 Suriyelinin donarak öldüğü belirtildi.

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki dağlık bölgede 3 gün önce kaybolan 4 Suriyelinin donarak öldüğü belirtildi.

Suriye sınırına yakın Baalbek Hurmul bölgesi Valisi Beşir Hıdır, yaptığı yazılı açıklamada, 3 gün önce kaybolan 2 kadın ile 2 çocuğun cesetlerinin, ordu ile emniyet güçlerine bağlı ekiplerin yoğun aramaları sonucunda, Aynata ve Uyun Erğaş beldeleri arasındaki bir mevkide bulunduğunu ifade etti.

Suriyelilerin soğuktan donarak öldüğünün tespit edildiğini aktaran Hıdır, olayın insan kaçakçılığı sırasında gerçekleşmiş olabileceğini bu nedenle de konuyla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

Yerel basında ise olayın bir Lübnanlının, söz konusu kişileri Lübnan'dan Suriye'ye yasa dışı yollarla kaçırmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği haberleri yer aldı. Basında ayrıca Suriyelilerin kara gömülmüş cesetlerinin fotoğrafları yayımlandı.

Lübnan 24 internet sitesi de emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Suriyelilerin kimlik kartları olmaması nedeniyle yasa dışı yollardan ülkelerine dönmeye karar verdiği, kadınlardan birinin hamile olduğu ve tedavi amacıyla Rakka'ya gitmek istediği bilgisi yer aldı.

Lübnan'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlı 1 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Hükümet ise bu sayının 1,5 milyon olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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